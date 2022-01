Pulmino cade nel torrente a Champoluc, morto l’autista

Un pulmino per il trasporto di turisti è caduto nel torrente Evancon in val d’Ayas verso le 18.30.

A bordo c’erano quattro persone: l’autista, 71 anni, è morto.

Da accertare se la causa del decesso sia legata a un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Sono stati recuperati e non paiono in gravi condizioni i tre passeggeri, probabilmente del Nord Europa, che sono stati portati in pronto soccorso ad Aosta.

Il pulmino ha sfondato una protezione del ponte ed è finito nel torrente all’altezza di Champoluc.

Sul posto hanno operato Carabinieri, Vigili del fuoco, il 118 e una guida del Soccorso alpino valdostano che era in zona e che ha prestato i primi soccorsi. Due militari dell’Arma si sono tuffati nel torrente per recuperare l’autista e hanno tentato di rianimarlo.