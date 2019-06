Pullman in fiamme, panico in Ciociaria

Pullman di linea Cotral in fiamme nei pressi di Patrica (FR). Panico nell’area in questione. Non risultano passeggeri a bordo. Colpita la vegetazione a ridosso dell’incendio. Vigili del Fuoco e Carabinieri immediatamente sul posto. A breve ulteriori aggiornamenti.