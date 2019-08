Pulizie di Ferragosto a Punta Campanella

A Ferragosto, l’Agenzia Nazionale Giovani si dedicherà alla pulizia dell’area marina di Punta Campanella.

I ragazzi del Corpo Europeo di Solidarietà attivi nel “Project Mare” dell’area marina protetta Punta Campanella, si dedicheranno alla pulizia delle spiagge.

Un Ferragosto insolito per un obbiettivo molto importante: proteggere il nostro pianeta. Domenico De Maio, direttore dell’Agenzia ha spiegato che: “A Ferragosto l’Agenzia Giovani è operativa. Saremo al fianco di un gruppo di ragazz, provenienti da tutta Europa, che hanno deciso di dedicare le loro vacanze estive e non solo, alla tutela del mare e di un territorio straordinario come quello di Punta Campanella.

Non sono i soli: ragazze e ragazzi di cui si parla poco ma che rappresentano una maggioranza silenziosa, che si muove, che si mette in gioco e a disposizione della comunità grazie ai programmi europei che gestiamo. I più giovani, prima che tornasse di moda il tema, hanno compreso l’urgenza di occuparsi dell’ambiente, ed hanno deciso di impegnarsi. Il nostro ruolo è ascoltarli, sostenerli e favorire le condizioni migliori per trasformare il loro attivismo in azione concreta.”

Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa europea che fornisce ai giovani nuove opportunità di volontariato. Possono partecipare giovani dai 18 fino ai 30 anni.