Provincia di Latina: intensa attività dei Carabinieri. Arrestato un uomo per violenza e denunciato 35enne per guida in stato di ebbrezza

48enne arrestato a Fondi e denunciato un 35enne a Formia

Una violenta lite in famiglia ha reso necessario, nella serata di ieri 24 marzo, l’intervento dei Carabinieri a Fondi, provincia di Latina. Un uomo, di 48 anni, è stato arrestato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. L’accusato, in affidamento in prova ai servizi sociali, ha opposto resistenza alle forze dell’ordine intervenute, a richiesta, presso la sua abitazione per placarele escandescenze a seguito di una lite familiare. L’arrestato, dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale, in quanto portatore di “by-pass”, è stato condotto a casa in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi.

Altro intervento dei Carabinieri, questa volta a Formia dove hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, un 35enne del luogo. L’uomo, mentre percorreva una via pubblica a bordo del proprio motociclo, a causa della sua alterazione psicofisica dovuta dall’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope, è caduto a terra perdendo conoscenza. Immediatamente soccorso è stato trasportato presso il pronto soccorso del locale ospedale, in attesa di un urgente intervento chirurgico. Dopo essere stato sottoposto ad accertamenti sanitari, è risultato positivo all’assunzione di alcool, con un tasso di 1,1 g/l oltre che alle sostanze stupefacenti di tipo cocaina e cannabinoidi.