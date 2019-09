Provincia, a Teano anche Magellano voterà per Frasca

Arriva l’annuncio ufficiale del consigliere vicino al PD

Mancano pochi giorni per il voto che vede il rinnovo del Consiglio provinciale, e nel Comune di Teano sembra che stia avvenendo qualche grossa novità, come quella di qualche consigliere della maggioranza consiliare, di chiara impronta PD, votare per la collega di minoranza Pamela Frasca appartenente a Forza Italia.

Il consigliere di maggioranza Francesco Magellano, che da diverso tempo sta dimostrando una certa autonomia nel suo svolgere il suo ruolo amministrativo nella stessa maggioranza consiliare, ha dichiarato che il suo voto andrà alla collega di minoranza, Pamela Frasca: “La nostra maggioranza non ha espresso nessuna candidatura, per cui ho visto in Pamela Frasca come unico voto per il bene di Teano”. Magellano perdona alla sua collega anche il mancato sostegno al Sindaco D’Andrea: “Probabilmente non ha votato il sindaco D’Andrea perché sarà stata male consigliata. In politica, come in tutte le altre cose, c’è bisogno di esperienza, per cui nel tempo mi auguro che anche la collega possa continuare a fare politica facendo tesori degli errori del passato”.

“Non posso nascondere che sono stati in tanti a contattarmi, ma io ho fatto prevalere il mio senso di attaccamento al mio paese, alla mia Teano dove ricopro un ruolo istituzionale. E di fronte agli interessi del proprio paese non esistono colori politici”, ha dichiarato ancora Magellano. Ma sarà davvero questa la motivazione oppure i cittadini devono attendersi qualche nuova alleanza?