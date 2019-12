Protezione Civile, allerta meteo in Molise, Lazio e Puglia

La Protezione civile del Molise ha emesso un bollettino meteo con criticità ‘gialla’ per domani, sabato 28 dicembre. Su tutta la regione sono previste nevicate a quote superiori a 300-500 metri e locali fenomeni a quote inferiori. Criticità ‘gialla’ anche per i venti, previsti da moderati a forti dai quadranti nord orientali. Il mare sarà da molto mosso a localmente agitato.

Un avviso di allerta meteo, classificata come allerta Gialla, è stato diramato dalla sezione regionale della Protezione civile della Puglia che dalla mezzanotte del 28 dicembre e per le successive 24 – 36 ore, prevede nevicate sparse al di sopra dei 300- 500 metri. Sono previsti venti forti o di burrasca con mareggiate lungo le coste.

Maltempo che si prevede esteso anche sul Lazio, dove la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di sabato 28 dicembre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate lungo le coste esposte.

Il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con attenzione per vento su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.