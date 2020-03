Prorogata la scadenza del bando per l’assegnazione di 66 alloggi di edilizia residenziale sociale in via dell’Osteria

Sarà possibile fare domanda fino al 9 marzo.

Sessantasei nuovi alloggi di social housing, ad affitto calmierato, in via dell’Osteria (angolo via Pistoiese) saranno presto disponibili per le famiglie e i nuclei appartenenti alla cosiddetta ‘fascia grigia’, cioè a persone che non hanno i requisiti di accesso per gli alloggi Erp, ma che hanno comunque difficoltà a reperire alloggi sul libero mercato. Gli alloggi, di proprietà di Investire SGR Spa, saranno destinati anche a favorire l’autonomia e l’indipendenza delle giovani coppie.

Il bando, disponibile solo on line, è stato prorogato fino alle 23,59 del 9 marzo. I canoni sono disciplinati dall’accordo integrativo sottoscritto tra Investire SGR e le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio. Il canone annuo di locazione dell’alloggio non può superare il 30% del reddito lordo totale del nucleo familiare.

Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso dell’attestazione Isee 2020.

L’edificio di via dell’Osteria è disposto su 4 piani ed è suddiviso in appartamenti di dimensioni diverse. Al piano interrato comprende un’autorimessa e 17 posti auto esterni. Le opere di urbanizzazione (parco pubblico e parcheggi) sono già state realizzate e consegnate al Comune. I lavori relativi all’edificio sono ormai nella fase conclusiva e saranno terminati nei prossimi mesi.

Chi può partecipare al bando

Potranno partecipare al bando, presentando una domanda distinta dal nucleo familiare originario:

le coppie coniugate;

le coppie conviventi more uxorio da almeno due anni

coppie conviventi di fatto oppure unite civilmente con o senza figli;

la persona singola con o senza figli fiscalmente a carico;

la persona singola destinataria di provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio nell’ambito di procedimenti di separazione o di divorzio.

Al fine poi di formare un nuovo e autonomo nucleo familiare, potranno presentare domanda le persone singole che al momento della domanda risiedono in nuclei familiari diversi e che, in caso di eventuale assegnazione di un alloggio, andranno a costituire una nuova coppia entro 4 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

Per partecipare al bando occorre: