25.05.22 25 Maggio 2022 – sviluppo sostenibile

La Direzione generale dell’Ambiente ha prorogato all’8 giugno 2022, il termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative al Bando per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile destinato agli enti pubblici titolari di CEAS non accreditati – annualità 2022.

