Pronti i funerali di Willy: telecamere vietate

Mentre si cerca di dare ancora una risposta al penoso omicidio, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri ha reso noto che funerali di Willy Monteiro Duarte si terranno al campo sportivo ‘Piergiorgio Tintisona’ sabato prossimo alle ore 10: “Nel rispetto del volere espresso dalla famiglia di Willy – si legge nel post del sindaco – sarà vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili: la cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune”.

Il sindaco ha ricordato “l’invito della famiglia di Willy a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù. Faccio un personale appello a tutte le persone che vorranno essere presenti alla funzione: questo evento impone l’allestimento di una macchina organizzativa complessa, che sappia gestire la massiccia affluenza prevista e al contempo garantire il rispetto di tutti i protocolli e della normativa sanitaria vigente per il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19”.“

Con una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Ugo Melchionda, portavoce di Grei 250, un gruppo di 250 fra avvocati, ricercatori, operatori sindacali e sociali, medici, parlamentari, giornalisti, intellettuali, italiani o immigrati, impegnati “contro la cultura dello scarto e del razzismo, gruppo che nei prossimi mesi fara’ altre proposte migliorative sui temi dell´immigrazione” ha chiesto i funerali solenni per Willy.

Nel lungo elenco di firme che appoggiano la richiesta Nicola Zingaretti Stefania Prestigiacomo, Laura Boldrini, Stanislao di Piazza, Andrea Delmastro Delle Vedove, don Luigi Ciotti, Silvia Costa, Graziano Del Rio, Lia Quartapelle e molti altri. “Le istituzioni – scrive il portavoce del Gruppo dei 250- diano un segnale forte dopo i fatti gravissimi avvenuti a Colleferro”.“