Promessa di matrimonio in mascherina.

Anna e Salvatore si sono promessi l’amore così. Stamattina a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli .

“Ma l’emozione è stata tanta e questa è l’unica cosa che conta”, dice Anna Sannino.

Fidanzati da quattro anni, si sposeranno il prossimo 16 maggio, se l’emergenza Coronavirus lo consentirà. Lei assistente sociale, lui operaio in una fabbrica di scarpe, si sono abbracciati dopo giorni di distanza. “Ora di nuovo non ci rivedremo per un po’ visto che viviamo in due comuni diversi – dice Anna – La festa? Avevamo programmato un pranzo romantico a Positano ed invece ho preparato una torta in casa e per fortuna avevamo da parte una bottiglia di champagne. Non fa nulla, il momento è drammatico e va bene così”.