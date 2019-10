Prolungata allerta arancione a Genova e Savona

E’ stata prolungata fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo arancione sui bacini idrici di Genova e Savona. Lo comunicano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e i tecnici di Arpal, stamani a Genova nel centro operativo della protezione civile. Nei bacini di Imperia e La Spezia l’allerta è stata prolungata fino a mezzanotte a gialla. Anche a Genova e Savona dopo la mezzanotte calerà per tre ore a gialla.

Poi cesserà in tutti i bacini. “Il rischio di un colpo di coda permane, la perturbazione permane nell’alto Tirreno, quindi l’invito a tutti è quello alla prudenza”, commenta Toti.

L’allerta arancione per temporali e piogge diffuse è scattata la scorsa notte a mezzanotte ed era previsto inizialmente finisse oggi tra le 15 e le 18, con variazioni orarie nelle diverse province .