Programma Garanzia Giovani: apertura termini di iscrizione ai percorsi inseriti nell’Elenco 2022 GG 2A

05.08.22 05 Agosto 2022 – mercato del lavoro

L’Assessorato regionale del Lavoro in merito all’avviso pubblico del programma Garanzia giovani in Sardegna per la costituzione dell’Elenco 2022 di percorsi formativi rivolti ad agevolare l’inserimento lavorativo dei destinatari della scheda 2A attraverso la certificazione delle competenze professionali, descritte nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione, valide ai sensi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello European qualifications framework, ha autorizzato l’apertura dei termini di iscrizione dalle ore 9.00 del 1 settembre 2022 sino alle ore 13.00 del 2 gennaio 2023 ai percorsi inseriti nell’Elenco 2022 GG 2A .

