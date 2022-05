L’Azienda pubblica di servizi alla persona Beato de Tschiderer sta rinnovando la propria attività con proposte e progetti che intendono qualificare i propri servizi di cura alla persona e valorizzare il ruolo sociale rispetto alla Comunità di riferimento.

Recentemente l’azienda ha aperto un servizio Rsa per persone anziane composto da 20 posti di letto ad accesso privato. Il nucleo risponde in modo globale al bisogno di cura e assistenza di persone anziane e/o non autonome e/o affette da sordità, con diversi gradi di autosufficienza e con varie patologie, anche in situazioni di post ricovero ospedaliero o di sollievo (vedi Brochure).

Inoltre, lo scorso anno è stato avviato un nucleo ad alto fabbisogno assistenziale dedicato a residenti affetti da malattie neurodegenerative quali demenze e Alzheimer con spazi e metodologie specifiche per la cura di persone affette da demenza e Alzheimer.

Sulla base di questa competenza acquisita, per volere della presidente e del consiglio di amministrazione, è stato avviato un percorso di sensibilizzazione sul tema delle demenze.

Il progetto Demenze – Competenze – Accoglienza vuole essere un progetto affinché la comunità possa conoscere e affrontare le situazioni quotidiane che chi ha a che fare con la persona con demenza affronta. Di qui l’idea di costruire mezzo più immediato e più accessibile per entrare nel mondo della demenza appunto con un cartone animato “Le avventure spaziali del signor Gianni”.

Maggiori dettagli nel testo dell’avviso.