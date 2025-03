Processo Mollicone,Annullata l’Assoluzione, Nuovo Appello per i Mottola

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato contro la sentenza di secondo grado, disponendo un nuovo processo d’appello per Franco Mottola e suo figlio Marco, a 24 anni dalla scomparsa e morte di Serena Mollicone.

L’attesa è terminata: la Cassazione ha annullato la precedente sentenza d’appello (che confermava l’assoluzione con formula piena pronunciata dal tribunale di Cassino) limitatamente alla posizione dei Mottola. La decisione, giunta dopo una lunga giornata di udienze, è destinata a suscitare forti emozioni in tutte le parti coinvolte.

Gli imputati, l’ex maresciallo Franco Mottola e suo figlio Marco, accompagnati dai loro legali (avvocati Meta, Marsella e Di Giuseppe) e dal loro portavoce (il professor Lavorino), si sono presentati puntualmente all’ingresso della Corte di Cassazione. Allo stesso modo, le parti civili, con Consuelo Mollicone (sorella di Serena) e Antonio Mollicone, insieme ai loro avvocati (Iafrate e De Santis) e agli avvocati delle altre parti civili, hanno atteso con ansia l’esito. Dopo una lunga e complessa udienza davanti alla prima sezione della Cassazione, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio alle 16:20. Dopo un’attesa snervante, è stata comunicata la decisione di rinviare i Mottola a un nuovo processo d’appello.