Principio di Incendio al Castello Sforzesco di Milano: Visitatori Evacuati

Milano, [Data di Oggi] – Un principio di incendio si è verificato al Castello Sforzesco di Milano nella mattinata di sabato 29 marzo, intorno alle 11:00. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme e di evitare conseguenze più gravi.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, è partito da un trasformatore situato in un pannello espositivo al primo piano del museo. La presenza di fumo ha reso necessaria l’immediata evacuazione dei visitatori presenti nella sala e la chiusura temporanea del castello al pubblico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati.

Riapertura Parziale Dopo Due Ore

Intorno alle ore 13:00, il Castello Sforzesco è stato parzialmente riaperto al pubblico, ad eccezione del primo piano del museo, che rimane interdetto per ulteriori verifiche. Gli altri due piani del museo saranno riaperti a breve. I Vigili del Fuoco hanno confermato che la situazione è sotto controllo e che l’area è stata messa in sicurezza.