Principe, autista Amt aiuta bambina investita: derubata

E’ scesa dall’autobus che stava guidando, regolarmente in servizio, per soccorrere un bambina che era appena stata investita, e in quei pochi minuti è stata derubata dello zaino che teneva accanto al sedile.

È successo all’autista di un bus della linea 34 che giovedì mattina si trovava alla fermata di Principe e ha assistito a un incidente avvenuto all’altezza del capolinea. La donna è immediatamente scesa per aiutare la piccola – fortunatamente non grave, accompagnata in codice giallo al Gaslini – ma quando è risalita sul mezzo, una volta arrivata l’ambulanza, non ha più trovato lo zaino.

Nessuno dei passeggeri presenti sul bus si è accorto del furto, forse perché distratti da quanto stava accadendo in strada, e all’autista non è rimasto altro da fare che segnalare l’accaduto. Un episodio doppiamente grave, che ha spinto il sindacato Orsa Tpl Genova, oltre che a denunciare la gravità dell’accaduto, a lanciare l’allarme: «La collega ha ovviamente sporto denuncia ma non è la prima volta che capita, è già successo a Brignole e ad altri capolinea – ha detto Marco Marsano, segretario amministrativo del sindacato – Consigliamo di portarsi sempre dietro il portafoglio, anche se si scende solo per poco. Certe persone ci fanno caso e buttano sempre un occhio al posto guida incustodito».