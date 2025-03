Primark Comune Chiede Certezze e Fissa una Data di Apertura

Il futuro dei locali dell’ex Rinascente di Genova, vuoti da quasi sette anni, rimane incerto. La chiusura della storica catena nel 2018 ha lasciato un vuoto a Piccapietra. Tuttavia, ci sono rassicurazioni riguardo al progetto di insediamento di Primark, confermato dal Comune di Genova. Attualmente, i locali sono sotto la gestione di Bper, ed è qui che si gioca la partita.

Il vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, ha dichiarato: “Ho incontrato l’amministratore delegato di Bper e ho richiesto garanzie per completare questo percorso, già annunciato e contrattualizzato. Esistono contratti preliminari tra Bper e Primark, che abbiamo visto. Abbiamo bisogno di tempi certi; la trattativa è tra Primark e Bper, ma noi, come Comune, vogliamo risposte rapide”.

Piciocchi ha anche confermato che, al momento, l’opzione Primark è l’unica in campo. Precedentemente si era considerata la possibilità di trasferire gli uffici della Corte d’Appello nei locali dell’ex Rinascente, ma questa alternativa è stata accantonata in virtù delle trattative in corso tra Bper e Primark.

Rivitalizzare l’Area di Piccapietra

Il vicesindaco ha sottolineato che la riqualificazione dell’area di Piccapietra è una priorità, considerando i numerosi commercianti che hanno chiuso in passato. “Abbiamo realizzato interventi come il rifacimento dei marciapiedi di via XII Ottobre e rivisitato l’illuminazione in largo San Giuseppe e di fronte alla banca Passadore. Recentemente, alcune attività legate al food si sono insediate. Stiamo collaborando con operatori come Costa Crociere per rivitalizzare la piazza, grande ma attualmente con flussi limitati”, ha spiegato Piciocchi.

Incertezze sul Futuro del Moody

Un altro punto critico resta il futuro del Moody, chiuso a settembre. La situazione è in stallo, con interessamenti da parte di imprenditori, ma ostacolata da problematiche legate al locale di proprietà di Azzurra Immobiliare, facente capo a Gregorio Fogliani. “La questione è complessa e la priorità è garantire l’occupazione dei lavoratori coinvolti”, ha concluso il vicesindaco reggente.