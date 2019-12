Previsioni meteo Genova e Liguria weekend

Freddo pioggia e neve in questo venerdì di metà dicembre sulla Liguria. Le precipitazioni, deboli, si stanno concentrando sul centro Levante mentre, nelle ultime ore, si sono registrati anche fenomeni nevosi (anche qui deboli) nelle zone appenniniche centrali. Nelle ultime sei ore da segnalare i 26.8 millimetri a Montalbano (La Spezia), 23.4 a Riccò del Golfo e Carro (La Spezia), 21.2 ad Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova).

Ecco le temperature registrate in alcune stazioni della rete Omirl alle ore 11: Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.7, Triora 5.5, Cairo Montenotte 1.1, Alassio 8.2, Savona Istituto Nautico 4.8, Campo Ligure 1.2, Genova Centro Funzionale 4.7 (nel capoluogo regionale temperature comprese tra -0.1 a Monte Pennello, 1.9 Fiorino e 8.7 a Sant’Ilario), Busalla 0.2, Chiavari 10.3, Santo Stefano d’Aveto 2.9, Varese Ligure 6.4, La Spezia 9.5.

Dopo due giorni di freddo intenso, le temperature minime dovrebbero tornare a salire nella giornata di domenica.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 13 dicembre 2019

Dalle ore centrali ingresso di impetuosi venti di burrasca da NordOvest su tutte le zone con raffiche di tempesta fino a 100 km/h, localmente anche superiori. La ventilazione sostenuta che accompagna un abbassamento delle temperature determina dal pomeriggio condizioni di disagio fisiologico per freddo. Moto ondoso in rapido aumento nel corso della giornata con mare localmente agitato sulle coste di A e B per onda da Sud-Ovest, agitato sulle coste di C dove è attesa una mareggiata di Libeccio dal pomeriggio.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 14 dicembre 2019

Fino al mattino venti forti da Nord-Ovest con raffiche fino a burrasca 70-80 km/h su tutte le zone, locali condizioni di disagio fisiologico per freddo in particolare nelle aree interne più esposte alla ventilazione. Mare agitato da Portofino al confine con la Toscana con mareggiata di Libeccio, fino a localmente agitato sul resto della costa per onda da Sud-Ovest.