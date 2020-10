Previsioni meteo Genova e Liguria settimana

Il grigio sarà il colore che caratterizzerà i cieli della Liguria nella settimana che inizia lunedì 19 ottobre. Possibile anche qualche pioggia. «Nel corso della nuova settimana – spiegano gli esperti di 3bmeteo – si attiveranno correnti umide sud-occidentali, che porteranno un aumento diffuso delle nubi sul nordovest italiano. Nel contempo si avrà la possibilità, di tanto in tanto, di qualche debole pioggerella intermittente tra Piemonte e Liguria. Temperature con poche variazioni, se non un lieve rialzo delle minime notturne complice la nuvolosità».

«Il rinforzo dell’anticiclone – proseguno da 3bmeteo – riguarderà in particolar le regioni del Centro Sud dove avremo una maggiore stabilità e tempo più asciutto. Il Nord e la Toscana invece rimarranno ai margini dell’anticiclone e coinvolte dalla parte periferica di una vasta bassa pressione che porterà maltempo sull’Europa occidentale; ne conseguirà un passaggio di nubi in un letto di correnti sud occidentali con qualche fenomeno in particolare su regioni di Nord Ovest, Alpi e Prealpi. Possibile un ulteriore peggioramento al Nord da venerdì con successiva estensione delle precipitazioni su parte del Centro».

«Temperature in deciso aumento. I venti di scirocco favoriranno un deciso aumento delle temperature ovunque, in particolare su colli e rilievi. Il rialzo termico sarà più evidente inoltre al Sud e sulle Isole maggiori dove si potranno raggiungere punte di 23-25°C. “Dopo la fase termica sotto media si apre una opposta secondo un sali e scendi delle temperature tipico di questo periodo di transizione», concludono da 3bmeteo.