Previsioni meteo Genova e Liguria, bollino giallo per caldo

Dopo il nubifragio della notte scorsa e le polemiche per la mancata allerta, tornano cieli sereni e caldo sulla Liguria. Il ministero della Salute, nel suo bollettino sulle ondate di calore, ha assegnato il bollino giallo a Genova per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 agosto 2019.

Il miglioramento del meteo si deve all’anticiclone africano. Per quanto riguarda la notte scorsa invece Arpal ha spiegato che l’allerta viene diramata in base agli effetti al suolo previsti. Dato che il terreno non era saturo, si pensava che fosse in grado di assorbire le precipitazioni attese sulla nostra regione.

Per il weekend le previsioni meteo segnalano solo qualche passaggio nuvoloso, con scarsa probabilità di precipitazioni. Insomma le condizioni ideali per stare all’aria aperta e partecipare ai numerosi eventi, previsti a Genova e dintorni.