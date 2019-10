Previsioni meteo Genova e Liguria 18 e 19 ottobre 2019

Ancora pioggia sulla Liguria in questa seconda parte del mese di ottobre. Le precipitazioni dovrebbero protrarsi per qualche giorno, anche se al momento non è stata ancora diramata alcuna allerta.

«Dopo la forte perturbazione di martedì e la breve pausa soleggiata di ieri – si legge nel Buongiorno Liguria di Limet -, da oggi tornano le nubi sulla nostra regione. Questo darà inizio ad una fase perturbata di stampo autunnale piuttosto duratura che raggiungerà il suo apice a partire dal weekend, quando appunto ci attendiamo precipitazioni e temporali di una certa intensità. Questa previsione necessita di conferme».

Dunque per capire cosa ci attende esattamente nel fine settimana bisogna aspettare la giornata di domani, quando la protezione civile potrebbe diffondere un’eventuale allerta meteo, diramata da Arpal. Al momento, ripetiamo, non c’è alcuna allerta.

La graduale intensificazione del flusso sciroccale determina piogge diffuse, generalmente di debole intensità. I fenomeni saranno persistenti soprattutto su genovese e valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida dove non si escludono brevi rovesci, più probabili dalle ore pomeridiane.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 19 ottobre 2019

La presenza di una vasta area depressionaria sull’Europa centrooccidentale favorisce un più intenso richiamo di correnti umide sciroccali verso il Mar Ligure. Piogge diffuse e persistenti di intensità tra debole e moderata; i fenomeni risulteranno più insistenti su genovese e valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida e val d’Aveto dove le cumulate localmente potranno risultare anche significative. Non si escludono rovesci o temporali che attualmente si prefigurano al più moderati, più probabili nella seconda parte della giornata. Venti da Sud-Est in rinforzo fino a forti in serata.