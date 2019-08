Presunto stupratore sfugge al linciaggio

Una ragazza è riuscita a sfuggire a uno stupro: adesso il suo aguzzino è sfuggito a un linciaggio.

Mercoledì sera a Solesino una ragazza di 16 anni stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. Ad un certo punto, due uomini di nazionalità straniera le si sono avvicinati e l’hanno trascinata in via Primo Maggio.

Le loro intenzioni erano abbastanza chiare. La ragazza si dimena e urla per chiamare aiuto. Per fortuna riesce a scappare. Quando arriva dai genitori raccontato ciò che le è successo. La mattina dopo si presenta dai carabinieri per sporgere denuncia.

Elvy Bentani, il sindaco, ha raccontato che: “Nei giorni precedenti al fatto i genitori, vedendo che alcuni uomini fissavano insistentemente la figlia, avevano scattato delle foto con il cellulare a chiunque la guardasse troppo a lungo. Così, la sera di Ferragosto, hanno scorso le varie immagini scattate le sere prima alla ricerca degli aggressori. Stavo parlando con la ragazza quando ha urlato “È lui!”. Mi sono girato e ho visto che i genitori stavano già andando incontro a un giovane straniero che passava di lì”.