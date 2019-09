Presunti pusher in manette e piante di cannabis sequestrate ad Aprilia

Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri del NORM di Aprilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre persone. Si tratterebbe, secondo gli operanti, di tre presunti pusher: un 27enne e un 21enne di Roma e di un 25enne di Aprilia.

In particolare, in seguito a una perquisizione domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno trovato in possesso dei suddetti 30 grammi di cocaina, 5 di marijuana e altrettanti di hashish, oltre a materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi e alla somma contante di 715 euro. Durante una successiva perquisizione, estesa a una seconda abitazione, sono state poi rinvenute sei piante di cannabis.

In attesa del rito direttissimo i tre arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.