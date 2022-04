Presto in pagamento i 40 milioni per il sostegno alle Aziende zootecniche. Definiti i parametri di intervento per i settori bovino, ovino e caprino. Il Presidente Solinas: “Manteniamo l’impegno assunto con il mondo delle campagne danneggiato dai rincari delle materie prime, dal costo dell’energia e dei trasporti”