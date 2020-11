Presidente Vda, valutiamo nostra ordinanza per aprire negozi

Per la prossima settimana “stiamo valutando anche l’impugnativa dell’ordinanza” ministeriale, se il ministero dovesse confermare al zona rossa per la Val d’Aosta, e “di fare una nostra ordinanza, con apertura eventualmente degli esercizi di vicinato, che è quanto sarebbe ammesso in zona arancione”. Lo ha detto all’ANSA il presidente della Regione Valle d’Aosta, Erik Lavevaz, dopo aver appreso l’intenzione da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, di voler confermare la zona rossa per la regione alpina.