: Presentazione della lista N.1 BRIENZA BENE COMUNE

“BRIENZA BENE COMUNE” sono le parole chiave che compongono il nome della lista civica presentata da

Antonio Viggiano, candidato sindaco a Brienza per le elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno.

Un gruppo competitivo, composto da volti nuovi, diversi per età, sensibilità e ambiti lavorativi, un gruppo

eterogeneo, ma coeso con idee e proposte concrete per la crescita della comunità.

Ad appoggiare il progetto di Antonio Viggiano, candidati al consiglio comunale, sono: Lopardo Cataldo,

Lopardo Angela, Divito Raffaele, Lovito Giuseppe, Brancati Angela, Taurisani Felice, Ferrigno Rosanna,

Salviulo Salvatore, Grieco Dino, Cappa Carmine, Nicolino D’Elia, Cucciolillo Gismano Luigi.

“BRIENZA BENE COMUNE” non è solo un cartello elettorale, ma costituisce un progetto politico di ampio

respiro e di lungo termine. L’intento è di apportare energie, idee e valori che possano contribuire in

maniera significativa alla crescita e al miglioramento della cittadina lucana.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione del candidato sindaco e dei candidati al

Consiglio Comunale della LISTA N.1, che si terrà a Brienza, venerdì 24 maggio, alle ore 20.30, presso l’Hotel

Imperial.

Sarà un’occasione importante per condividere idee e visioni per il futuro della città