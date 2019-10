Presentato oggi il Festival pianistico internazionale Piano FVG

Torna anche quest’anno il festival Piano Fvg, presentato questa mattina alla presenza dell’assessore Gibelli, che ha commentato: “Un evento culturale che supera le logiche di campanile con esibizioni d’avanguardia”.

Nato nel 2007 come evento biennale in alternanza al Concorso pianistico, il Festival pianistico internazionale Piano FVG, ideato e firmato dalla direzione artistica di Davide Fregona, torna quest’anno a celebrare i giovani musicisti internazionali che hanno brillato nel Concorso negli ultimi anni. Sei i giovani pianisti protagonisti di questa edizione – con una serie di concerti programmati tra giovedì 31 ottobre e il 15 dicembre 2019 dalla località del Livenza alla Pineta di Laives (Bolzano) ma anche ad Abbazia in Croazia, a Sesto al Reghena (Pordenone) Udine, Malborghetto (Udine), Muggia (Trieste) e Spilimbergo (Pordenone).

Non mancheranno appuntamenti straordinari con musicisti di chiara fama: solista d’eccezione del festival sarà il celebre flautista Roberto Fabbriciani che si esibirà a Sacile (Teatro Ruffo – domenica 24 novembre) in un concerto realizzato in collaborazione con la Rassegna “Un fiume di note”, la rassegna firmata da Dory Deriu Frasson. Fabbriciani sarà accompagnato da Cristiano Manzoni, su “grancoda” Fazioli, con un programma dedicato all’ “InCanto” di celebri arie e melodie da Mozart a Morricone. Sul palco anche il pianista russo Gala Chistiakova, secondo premio al Concorso Piano FVG nel 2014. Concluderà il Festival – sempre a Sacile, al Teatro Zancanaro, domenica 15 dicembre – un concerto matinée intitolato “Le otto Stagioni”, accostamento delle «Quattro Stagioni» di Antonio Vivaldi e «Las Cuatro Estaciones Portenas» di Astor Piazzolla. Novità assoluta sarà l’intervento degli allievi del Conservatorio Tartini che si esibiranno sulle arpe celtiche realizzate dai giovani studenti dell’I.P.S.I.A di Brugnera.

“Un evento culturale che si è sviluppato di anno in anno e che si caratterizza per avere saputo coinvolgere altri sodalizi, oltre al concorso di privati, nonché per avere esteso il proprio programma anche oltre il territorio regionale, superando così le logiche di campanile e prospettando appuntamenti di reale interesse musicale, anche con esibizioni d’avanguardia”. Questo, in sintesi, il contenuto dell’intervento odierno a Sacile (Pordenone) dell’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, in occasione della presentazione, a Palazzo Zancanaro, del festival pianistico internazionale Piano Fvg che si svilupperà fra il 31 ottobre e il 15 dicembre.

“Considerando lo spessore di iniziative come queste – ha commentato Gibelli – abbiamo individuato la misura dell’Art Bonus regionale quale forma di incentivazione al sostegno dei privati al mondo della cultura, un’opportunità dalla quale le aziende interessate potranno trarre rapidamente i benefici sotto forma di agevolazione fiscale”. Per far conoscere al meglio le opportunità derivanti da questo strumento innovativo, come ha anticipato l’assessore, “sarà presto programmato un road show che raggiungerà anche le principali realtà del mondo economico e produttivo regionale”. “A questo proposito – ha concluso Gibelli – la Regione istituirà anche una sorta di Albo della Cultura del Friuli Venezia Giulia al quale verranno iscritte le aziende benemerite e aderenti all’Art Bonus regionale: i loro marchi saranno poi fatti conoscere attraverso pagine promozionali sui principali quotidiani nazionali”.