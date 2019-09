Presentato il nuovo acquisto viola Pedro Guilherme

Presentato l’ultimo acquisto in casa biancoviola: è il brasiliano Pedro Guilherme.

Oggi è stato presentato l’ultimo acquisto della Fiorentina. Pedro Guilherme, classe ’97, brasiliano. Probabilmente l’acquisto più oneroso della squadra biancoviola.

Solo per lui, Rocco Commisso ha speso 14 milioni. In conferenza stampa è stato accompagnato dal direttore sportivo Pradè e dal braccio destro di Commisso Barone.

Quest’ultimo, ha dichiarato contento: “Ringrazio la mamma, gli agenti brasiliani e la famiglia di Pedro per il lavoro svolto abbiamo aspettato fino all’ultimo per avere un grande giocatore nella rosa della Fiorentina. Ringrazio anche Pradè per quel che ha fatto: Pedro era nella nostra lista, da sempre, fin dal primo giorno in cui ci siamo visti con Commisso.

Abbiamo puntato su costruire una base per il futuro, con giocatori giovani e altri che provengono dal vivaio. Pedro fa parte del progetto di far crescere la Fiorentina allo stesso livello di Firenze.

Per noi questo ha un grande valore. Sabato c’è una grandissima partita, la squadra si sta preparando per la sfida contro la Juventus: venerdì, per la prima volta, Montella avrà la squadra a disposizione in modo completo. Ringrazio anche la città e tutta la tifoseria della Fiorentina, siamo arrivati a 26 mila abbonati e questo ci dà fiducia. È importante questa energia, ce la trasmettono tutti i giorni e ci fa lavorare in modo particolare.”