Presentata agenda UnescoEdu per 2030.

Lucia Azzolina, l’attuale ministro dell’istruzione, ha presentato il suo programma per UnescoEdu rivolto alle scuole.

La cerimonia di oggi – ha scritto Azzolina nel messaggio recapitato all’Usr Molise – dà avvio a un progetto ambizioso e importante, formare ed educare i nostri ragazzi sull’Agenda 2030 e, in particolare, sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Tutto questo portando nelle scuole progetti realizzati dalle sedi regionali Unesco”. Alla cerimonia di oggi hanno partecipato 600 studenti e i rappresentanti nazionali e regionali di UnescoEdu che hanno illustrato le iniziative che saranno messe in campo per coinvolgere, attivamente, i giovani nella costruzione di un futuro sostenibile. A segnare la strada è il Protocollo d’Intesa tra il Miur e l’Associazione italiana giovani Unesco.