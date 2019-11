Premio Tre Corone d’Oro 2019 a Giovanni Nerbini.

Un vasto pubblico ha partecipato alla cerimonia della benemerenza civica “Le Tre Corone d’Oro”, conferita dal 2012.

Il giorno del patrono locale, San Leolino, è stato l’occasione per il consiglio comunale straordinario in cui consegnare l’onorificenza a Don Giovanni Nerbini, attuale Vescovo della Diocesi di Prato.

Presenti, oltre a Giunta e consiglieri, anche il Sindaco di Fiesole, Anna Ravoni, e il Presidente del Consiglio Comunale di Prato, Gabriele Alberti.

“In questi anni del suo cammino nella nostra Comunità – ha ricordato il Sindaco Daniele Lorenzini nella presentazione della candidatura, poi votata a unanimità dai capogruppo consiliari – Giovanni Nerbini si è contraddistinto per il suo operato con le persone e con le famiglie del territorio, oltre a quello con le associazioni parrocchiali con le quali ha portato avanti le attività della propria missione.

Impegno che proprio grazie a Don Giovanni e alla Formica Onlus, insignita del premio delle Tre Corone lo scorso anno, ha permesso che si concretizzasse nel nostro paese l’esperienza della mensa parrocchiale a sostegno dei più bisognosi. Non ultimo il grande sforzo e la difficile decisione di progettare, insieme alla ristrutturazione della Chiesa di S. Maria Immacolata, l’intero rinnovamento degli spazi parrocchiali che permetterà di avere nuovi locali ancora più fruibili ai giovani e alle associazioni del territorio.

Sono certo che anche nel suo nuovo percorso, seppur in una realtà ben diversa dalla nostra, sarà pienamente in grado di portare avanti i valori che lo contraddistinguono, per tutte queste motivazioni propongo la sua candidatura che ritengo possa interpretare anche il pensiero di molti nostri concittadini.” Giovanni Nerbini è stato il Parroco di Rignano sull’Arno negli ultimi dodici anni e vicario generale della Diocesi di Fiesole; lo scorso maggio è stato nominato dal Papa come nuovo Vescovo della Diocesi di Prato, per essere poi ordinato lo scorso 30 giugno.

Il Consiglio Comunale straordinario si è aperto con un omaggio al territorio di Rignano sull’Arno con la prima visione in assoluto del primo video della serie realizzata per la promozione turistica.