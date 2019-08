Premio Faraglioni 2019 a Massimo Ranieri

L’assegnazione del Premio Faraglioni è un evento prestigioso, atteso ogni anno da un pubblico scelto che segue la manifestazione sin dalla prima edizione. Nel palmares della manifestazione figurano nomi importanti come: Alberto Sordi, Carla Fracci, Dino De Laurentiis, Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Al Bano, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante ed Antonello Venditti nell’edizione 2018, solo per citarne alcuni. A presentare la serata e la cerimonia ufficiale del premio sarà quest’anno Benedetta Rinaldi, giornalista Rai e volto noto del piccolo schermo, conduttrice di “Uno Mattina” insieme a Franco Di Mare.

Grande attesa, quindi, per l’edizione 2019 del prestigioso premio, che quest’anno sarà assegnato a Massimo Ranieri.

La cerimonia di premiazione sarà ospitata a Capri, nel teatro del Grand Hotel Quisisana, il 27 agosto.