Premier League: niente ripresa a Maggio e taglio del 30% degli stipendi dei giocatori

La Premier League non ripartirà all’inizio di Maggio.Questa è la decisione presa dai 20 club del massimo campionato inglese dopo la riunione tenutasi oggi in videoconferenza. Tutti i club sono disposti a terminare la stagione ma solamente quando saranno garantite le misure di sicurezza necessarie e con l’appoggio del Governo e delle autorità sanitarie. Per questo motivo non è stata ancora fissata una data per la ripresa della stagione ma la la situazione verrà monitorata costantemente. Nel corso della riunione è stato anche deciso che tutti i club discuteranno con i propri giocatori la possibilità di operare un taglio agli stipendi del 30% così da poter garantire il salario a tutti i dipendenti dei club.