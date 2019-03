Premiati a Roma i Carabinieri che hanno salvato i 51 studenti sul bus: “Sono degli eroi”

Al comando generale dell’Arma sono stati accolti da Di Maio, dal ministro della Difesa e dal comandante Nistri

Sono stati onorati questa mattina, al comando generale dell’Arma dei Carabinieri in viale Romania a Roma, i militari che hanno salvato i 51 studenti in provincia di Milano sul pullman, dove erano stati presi in ostaggio dall’autista. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, e il vice premier Di Maio. Proprio quest’ultimo ha dichiarato: “I Carabinieri diventino un modello per i bambini di oggi”. Mentre il generale ha evidenziato come il gesto compiuto dai Carabinieri li innalzi ad eroi: “Non sono eroi ma sono percepiti come tale”.

I carabinieri del comando provinciale di Milano e del Nucleo radiomobile della compagnia di San Donato Milanese durante quelle tragiche ore sono riusciti a intercettare il bus carico di ragazzini e successivamente a bloccarlo, dopo averlo speronato, riuscendo a mettere in salvo gli studenti e ad arrestare il conducente italo-senegalese.