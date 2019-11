Preleva denaro di un altro: arrestato

Arrestato a Fondi un uomo per indebito utilizzo carta di credito.

Il 26 novembre a Fondi, in provincia di Latina, i militari dell’arma del luogo, identificavano e deferivano in stato di libertà un 51enne del luogo per il reato di “indebito utilizzo carta di credito”.

L’uomo in questione, nel mese di agosto 2019, dopo essersi impossessato della carta bancomat e del relativo codice di accesso di proprietà di un 52enne di Lenola, sempre in provincia di Latina, effettuava vari prelievi di denaro contante presso alcuni sportelli atm per la somma complessiva di euro 7.340.

Nell’arco della stessa giornata a Sezze si è verificato un tentativo di rapina. I carabinieri della locale stazione, al termine di indagini scaturite da denuncia di patita rapina impropria sporta nel mese di ottobre da un 40enne di origini cinesi, deferivano per i reati di “tentata rapina impropria e lesioni personali” un minorenne residente a Roccagorga.

Lo stesso veniva identificato quale autore della tentata rapina impropria avvenuta presso l’attività commerciale di abbigliamento di proprietà del denunciante.