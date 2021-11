La tragedia è avvenuta in via Pascoli. Enorme lo sconcerto di residenti e passanti. Soccorritori sul posto ma per la vittima non c’è stato nulla da fare

Tragedia in via Pascoli. Una giovane donna è precipitata dal terzo piano di una palazzina. Enorme lo sconcerto di residenti e passanti. Immediato l’arrivo sul posto degli operatori del 118, della Polizia e degli uomini dell’Arma. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorsi e accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto. A coordinare i rilievi la dottoressa Giovanna Salerno.