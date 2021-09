Precipita da albergo, muore turista americano

Un turista americano di 43 anni è morto la scorsa notte dopo essere precipitato dal balcone di un albergo a Portofino, dove stava passando le vacanze con la moglie. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è rimasto bloccato sul terrazzo e ha provato a calarsi a terra.

L’uomo è morto sul colpo dopo un volo di tre metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

I carabinieri hanno ascoltato i testimoni, a cominciare dalla moglie della vittima, che è sotto choc, e il personale dell’albergo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ieri era rientrato in albergo dopo una gita e stava trascorrendo la serata sul balconcino dell’hotel, in compagnia della moglie. A un certo punto i due hanno deciso di rientrare nella stanza ma si sarebbero accorti che la porta finestra si era chiusa e non si poteva riaprire. I due avrebbero cercato di chiamare aiuto e di contattare la hall, ma senza esito. A quel punto, l’uomo ha scavalcato un parapetto ed ha provato a calarsi da una altezza di circa tre metri. Sembra che una mattonella su cui si era appoggiato abbia ceduto facendogli perdere l’equilibrio e facendolo precipitare. Un grave trauma alla testa avrebbe provocato la morte.

Per arrivare a terra il turista americano morto precipitando dal balcone di un albergo, poteva usare una scala che è sempre appoggiata alla facciata dell’edificio accanto al luogo dove è avvenuto l’incidente. A rivelare il particolare all’ANSA è Roberto Tiraboschi, direttore dell’albergo, ‘Piccolo Hotel’ di Portofino che si trova sulla strada panoramica tra Paraggi e Portofino. “Non capisco perché non l’abbia usata. Bastava prenderla, appoggiarla al balcone e scendere. La scala la teniamo sempre in quel punto perché la usiamo per salire a controllare i condizionatori”. La coppia era arrivata ieri alle 18 in hotel. “Hanno preso la camera e poco dopo sono usciti per andare a cena. Quando sono rientrati ci hanno chiesto una bottiglia di vino rosso, poi è avvenuta la tragedia”, racconta Tiraboschi. La coppia è originaria della California. Lui ha 43 anni e la moglie è coetanea.