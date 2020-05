Pozzuoli: incendio in centrale elettrica

Un incendio si è sviluppato poco dopo la mezzanotte scorsa in una centrale elettrica in via Fascione a Pozzuoli

Le fiamme – che hanno avvolto l’intera struttura che sorge tra lo svincolo della tangenziale est-ovest di Napoli e il complesso Olivetti – sono state precedute da un forte boato. Grande paura tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada, mentre una nube di denso fumo nero ha avvolto l’intera zona.

L’esplosione sarebbe avvenuta nel locale in cui si trova un trasformatore, collegato a serbatoi di combustibile. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri di Pozzuoli. E’ risultato problematico domare le fiamme, che per qualche ora hanno avvolto l’intera struttura. Gran parte della città di Pozzuoli è andata in black out elettrico. Sul posto ancora squadre di vigili per controllare il rogo.