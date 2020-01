Povertà, 500 mila pasti da arcidiocesi

Sono stati 500 mila i pasti ai più bisognosi erogati dalle strutture gestite dall’arcidiocesi di Genova nel 2019. E’ il bilancio di solidarietà illustrato dall’arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco stamani a margine della visita d’inizio anno al sindaco Marco Bucci e ai dipendenti comunali. “Abbiamo fornito diverse centinaia di posti letto per accogliere soprattutto d’inverno le persone durante la notte – ricorda Bagnasco -. Abbiamo portato avanti progetti per reintegrare nella società e nel mondo del lavoro le persone più disagiate, cosa non facile, ma obbligatoria da fare, quindi noi andiamo avanti con la nostra autonomia in un dialogo costante con le istituzioni”.