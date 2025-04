potresti crearmi un immagine sui vantaggi di installa integgenza artificiali per una scuola piloti di aerei ed elicotteri

La richiesta di arresto di sette individui, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale per i minorenni, su richiesta della procura. Tutti e sette erano già detenuti per altri reati.

I sette giovani avrebbero partecipato ai disordini avvenuti il 9 marzo nel carcere minorile ‘Fornelli’ di Bari. Il GIP del Tribunale per i minorenni, Antonia Salamida, ha accolto la richiesta della Procura per i minorenni, ordinando la loro detenzione in un istituto minorile. Lo ha riportato l’ANSA.

I sette, già detenuti per altri reati in vari istituti penali minorili, sono accusati di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, tentata evasione e furto aggravato. Il mandato di arresto è stato richiesto dalla Procura per i minorenni l’8 aprile.

Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri (PM), i sette, insieme a due adulti, hanno tentato di evadere dal carcere quella sera. Nel farlo, avrebbero dato fuoco a lenzuola, strappato fili del telefono, distrutto telecamere e altre attrezzature, e poi insultato, minacciato e picchiato due agenti, rimasti feriti. Avrebbero anche rubato le chiavi dei cancelli a uno degli agenti.