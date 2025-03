Potenza: una donna al volante dei bus urbani Miccolis, un passo avanti per la parità di genere

Miccolis S.p.A. segna una giornata storica a Potenza: per la prima volta, una donna è entrata in servizio come autista sui bus urbani dell’azienda. Questo evento rappresenta un importante passo avanti verso la parità di genere nel settore del trasporto pubblico locale.

“L’ingresso della prima operatrice di esercizio nella nostra squadra è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Stefano Aiello, Responsabile Risorse Umane del Gruppo Miccolis. “Questa firma non è solo un contratto, ma un passo concreto verso un futuro più inclusivo e senza stereotipi”.

La Dottoressa Aurelia Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A., ha sottolineato l’impegno dell’azienda: “La parità di genere per noi non è uno slogan, ma un valore imprescindibile. Questa giornata segna l’inizio di un percorso più ampio di inclusione e pari opportunità. Vogliamo abbattere ogni barriera e creare un ambiente lavorativo dove il talento sia l’unico criterio di valutazione”.

L’azienda ha sempre promosso la diversità e l’inclusione, investendo in formazione per superare stereotipi e pregiudizi. L’arrivo di questa nuova autista è un simbolo di cambiamento e ispirazione per le donne che desiderano intraprendere una carriera nel settore dei trasporti.