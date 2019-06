Potenza è pronta per la “Estate in Città”, il cartellone di eventi estivi

L’assessore Roberto Falotico presenta le iniziative previste per la prossima estate a Potenza, incentrate sui beni culturali, l’arte e la conoscenza della città.

È stato presentato il programma della “Estate in Città”, il cartellone di eventi e appuntamenti che animeranno la città di Potenza per tutta l’estate, dal 16 giugno al 30 settembre. L’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo Roberto Falotico ha esposto le iniziative previste per la prossima estate nel capoluogo, sottolineando che “I beni culturali, l’arte e la conoscenza della nostra città costituiranno l’asse portante lungo il quale si muoveranno le centinaia di eventi e appuntamenti che compongono il cartellone dell’Estate in Città 2019”. L’impegno è stato tanto, spiega l’assessore, che ha richiesto diverso tempo e la collaborazione di tutta la società: “Quattro anni di ricostruzione di un’a meravigliosa vicenda che ha riguardato singole persone, associazioni, il meraviglioso mondo scolastico di questa comunità. Anche dal punto di vista dell’impostazione culturale ogni distanza è stata azzerata da una passione civile e sociale che un’intera comunità ha saputo mettere a frutto”.

Si tratterà di una programmazione estiva simile a “un caleidoscopio di esperienze nelle quali gli spettatori saranno chiamati a diventare essi stessi protagonisti di questi eventi e, quindi, della nostra città, che tanto offre e tanto potrà offrire se guardata con lo spirito giusto e valorizzata attraverso le virtù che il popolo potentino può e sa esprimere” ha concluso l’assessore Falotico. Il 2019 potentino prevede sette cartelloni, tra cui anche Estate in Città. Si tratta di ‘ConGliOcchiDellaNostraStoria’ – La Villa Romana di Malvaccaro, l’Anno Gerardiano, Carnevale Potentino, Maggio Potentino, Estate in Città, Autunno Letterario e Natale in Città.