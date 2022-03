Sabato 19 marzo 2022 – Eseguiti i primi controlli contro l’abbandono dei rifiuti con il sistema di videosorveglianza mobile.

Dai 70 ‘alert’ arrivati dal sistema, sono scaturite 7 sanzioni per abbandono di rifiuti e, in particolare, 3 sanzioni a cittadini non residenti nel Comune di Potenza e 4 sanzioni per conferimento da parte di cittadini residenti in zone della città servite dal porta a porta.