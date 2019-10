Poste Italiane: emessi francobolli ordinari dedicati a Paperino

Poste Italiane comunica che oggi 30 ottobre 2019 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “LE ECCELLENZE ITALIANE DELLO SPETTACOLO” dedicati a Paperino e in particolare alla produzione e allo sviluppo del fumetto Disney in Italia, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo.

Tiratura: trecentomila esemplari per ciascun degli otto francobolli stampati in foglietto, quattrocentomila esemplari per il francobollo stampato in foglio

Foglio da ventotto esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti: a cura del a cura della The Walt Disney Company Italia S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A

Foglietto composto da otto francobolli:

gli otto francobolli, racchiusi in un foglietto e dedicati all’85° anniversario della creazione di Paolino Paperino (Donald Duck) sono tutti illustrati da Giorgio Cavazzano, fumettista italiano apprezzato in tutto il mondo, che affianca Paperino, di volta in volta in ogni vignetta, con i famosi personaggi protagonisti di mille avventure.

Da sinistra a destra, raffigurano rispettivamente:

Paperino alla guida della inseparabile e leggendaria automobile targata 313, in primo piano sul profilo dell’Italia; in alto a destra, è riprodotto il logo dell’85° anniversario della creazione di Paperino; Paperino e Archimede Pitagorico, svampito e geniale inventore; Paperino e Nonna papera, eccellente cuoca, insieme a Ciccio, indolente, incapace e ingordo; Paperino la cui ombra si trasforma in Paperinik, misterioso giustiziere mascherato di Paperopoli che riscatta Paperino dalla sua proverbiale sfortuna; Paperino e Gastone, il papero fortunato all’ennesima potenza, vanitoso ed egocentrico; Paperino e Qui, Quo e Qua, i tre nipotini vivacissimi e intelligenti; Paperino e Paperon de’ Paperoni, detto confidenzialmente Zio Paperone, il papero più ricco

del mondo;

Paperino e Paperina, l’eterna fidanzata, vezzosa, capricciosa ma molto intraprendente.

In ognuno, tranne nel primo francobollo, è riprodotto, in alto a sinistra, il logo della Disney, mentre in tutti è presente la firma di Giorgio Cavazzano.

Completano i francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli otto francobolli sono disposti su tre file e inseriti in un foglio fustellato; a destra, è raffigurato Paperino, tratto dal secondo francobollo.

In alto, è riprodotto il logo dell’85° anniversario della creazione di Paperino e, in basso, la firma di Giorgio Cavazzano.

Francobollo stampato in foglio:

raffigura Paperino alla guida della inseparabile e leggendaria automobile targata 313, in primo piano sul profilo dell’Italia; in alto a destra, è riprodotto il logo dell’85° anniversario della creazione di Paperino, e, in basso, è presente la firma di Giorgio Cavazzano.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Francobollo formato grande:

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in digitale, su carta bianca, patinata opaca, autoadesiva, fluorescente; formato carta: 222 x 185 cm; formato stampa: 198,8 x 164,7 cm; dentellatura: 1.850 x 2.220; colori: quattro; tiratura: sei esemplari non commerciabili riservati rispettivamente in numero di: 1 alla Presidenza della Repubblica; 2 al Ministero dello Sviluppo Economico di cui uno 1 al Museo delle Comunicazioni; 1 al Museo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 1 a Poste Italiane S.p.A.; 1 alla The Walt Disney Company Italia S.r.l.

Bozzetto: a cura della The Walt Disney Company Italia S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura Paperino alla guida della inseparabile e leggendaria automobile targata 313, in primo piano sul profilo dell’Italia; in alto a destra, è riprodotto il logo dell’85° anniversario della creazione di Paperino e, in basso, è presente la firma di Giorgio Cavazzano.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Lucca Centro.

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stato realizzato un folder in formato A4 a tre ante contenente il foglietto di otto francobolli , una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, al costo di 20€.