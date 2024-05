POSTE ITALIANE: AD ARPINO UNO SPECIALE ANNULLO

E CARTOLINA FILATELICA DEDICATA PER LA XLIIII EDIZIONE DI CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS

Roma, 11 maggio 2024 – Poste Italiane, nell’ambito del programma della cerimonia di premiazione della XLIII Edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che si terrà domenica 12 maggio ad Arpino, parteciperà con uno speciale annullo e una cartolina dedicata.

Il Certamen Ciceronianum Arpinas, organizzato dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” in collaborazione con la Città di Arpino, è una gara internazionale di traduzione e commento dal latino di un brano di Marco Tullio Cicerone, alla quale partecipano studenti di tutta Europa.

Per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso lo stand di Poste Italiane allestito in Piazza del Municipio, ad Arpino, e disponibile dalle ore 9.00 alle 13, sarà possibile timbrare con il timbro figurato, oltre alla cartolina dedicata, tutte le corrispondenze presentate.

Saranno inoltre in vendita le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane – Frosinone Centro/ Sportello filatelico Piazza della Libertà, 9, – 03100 Frosinone (tel. 0775. 210726).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.