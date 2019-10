Possibile rinvio tra Sampdoria e Roma: a Genova è allerta arancione

SAMPDORIA ROMA ALLERTA METEO – Allerta arancione in Liguria. Nelle ultime ore, sul territorio si sono verificate forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e disagi per i cittadini, fattore che ha portato anche alla chiusura delle scuole.

Così, considerando le previsioni per i prossimi giorni, la situazione non sembra destinata a migliorare. Domenica pomeriggio, in concomitanza con Sampdoria-Roma, match dell’ottava giornata di Serie A, sono previste ulteriori piogge e temporali già dal mattino. Per gli stessi motivi, già in passato svariate gare a ‘Marassi’ sono state rinviate, posticipate o interrotte: l’allerta resta quindi aperta anche per l’esordio di Ranieri contro la sua ex squadra.