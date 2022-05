Udine, 28 mag – La Regione ha fissato le direttive per il neo

commissario dell’Ufficio speciale, istituito per garantire un più

sollecito completamento della realizzazione dell’approfondimento

dei fondali del porto di Monfalcone e dei dragaggi dei fondali

delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano.

Con una delibera, su proposta dell’assessore alla Difesa

dell’ambiente, la Regione ha inoltre approvato una convenzione

con cui vengono regolati i rapporti con il Consorzio di sviluppo

economico della Venezia Giulia (Coseveg) e il Consorzio di

bonifica pianura friulana (Cbpf) e ha stabilito la quota del

compenso per il Commissario, fissata in 77.642 euro annui.

Le direttive servono per realizzare gli interventi che discendono

dall’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Orientale che definiscono le modalità attuative dell’inserimento

del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico

Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto

di Monfalcone.

Secondo l’intesa siglata nel 2019, la Regione prosegue

direttamente gli interventi infrastrutturali già avviati e in

corso di esecuzione fino a completamento, in particolare,

l’approfondimento del canale di accesso al porto di Monfalcone;

gli interventi sui binari per la completa agibilità dell’anello

ferroviario interno al porto; gli interventi a sostegno del

servizio di manovra ferroviaria con l’eventuale ricondizionamento

di un locomotore utilizzato per il servizio di manovra; la

manutenzione straordinaria dell’impianto ferroviario a servizio

della zona industriale e portuale; la riattivazione del raccordo

ferroviario Schiavetti-Brancolo.

L’Ufficio si occuperà in particolare dei fondali di Monfalcone e

dei dragaggi nelle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di

Marano Lagunare.

L’attività del Commissario straordinario dovrà attivare in tempi

celeri l’iter tecnico e amministrativo e utilizzare le procedure

di appalto più celeri in continuo confronto con le Direzioni

centrali della Regione.

Attraverso la convenzione con il Coseveg e il Cbpf sono stabilite

quali strutture organizzative vengono messe a disposizione,

l’entità delle risorse e il trasferimento delle medesime per il

funzionamento dell’Ufficio speciale. Con un successivo

provvedimento verrà definita la dotazione di personale

dell’Ufficio speciale, su proposta motivata del Commissario

straordinario sia per gli aspetti relativi al reclutamento con

forme di lavoro somministrato sia per gli aspetti di impiego del

personale regionale.

ARC/EP/ma