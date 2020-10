Porte di design, ecco perché i modelli in vetro e in legno sono sempre di tendenza

La scelta delle porte è determinante tanto per la casa quanto per l’ufficio e deve tenere in considerazione sia l’estetica che la funzionalità di ogni modello. Per arredare un ambiente con stile le porte in vetro e quelle in legno offrono soluzioni di tendenza particolarmente apprezzate nel panorama del design degli interni.

Del resto, il legno è un materiale elegante, robusto e in grado di offrire un elevato isolamento termico e acustico, mentre il vetro permette di sfruttare la luce naturale e rendere lo spazio interno più vivibile, rispettando l’ambiente con serramenti ecologici, di qualità e sostenibili.

Le porte di design in legno e i modelli in vetro permettono dunque di beneficiare di un arredamento personalizzato e originale, perfettamente adeguato alle proprie esigenze e a qualsiasi contesto abitativo.

Il valore aggiunto del design italiano per le porte in vetro e quelle in legno

Nel settore dell’arredamento, il Made in Italy garantisce l’eccellenza di un design in grado di valorizzare tutti quegli aspetti che rendono davvero speciale un serramento: dalla qualità dei materiali accuratamente selezionati alle lavorazioni artigianali. Inoltre, le aziende simbolo del nostro Paese mettono a disposizione modelli veramente unici, personalizzabili secondo i propri gusti e le necessità applicative.

Ne rappresentano un esempio queste porte di design realizzate in vetro e legno proposte da Cocif, azienda italiana di riferimento nel mercato con oltre 75 anni di storia, che da sempre offre soluzioni per arredare gli ambienti con elementi di autentico stile e pregio costruttivo.

La scelta di una porta di design non significa soltanto acquistare un pezzo unico, ma optare per un prodotto in grado di integrarsi in modo ottimale con l’ambiente, garantendo un risultato armonizzato con il resto dell’arredamento.

Oggi, grazie a innovative tecniche costruttive abbinate all’esperienza artigianale, è possibile ottenere porte di design in vetro o in legno adatte ad ogni progetto, intervenendo sulle caratteristiche e i dettagli richiesti per adattare il serramento allo stile e all’atmosfera che si desidera creare nella propria residenza.

Le tipologie di porte in legno e in vetro di design italiano

Le porte di design italiano vengono proposte in diverse varianti, con modelli progettati appositamente per soddisfare qualsiasi gusto, preferenza stilistica ed esigenza funzionale.

Ad esempio, un prodotto molto apprezzato sono le porte in vetro o in legno a filo muro, una soluzione contemporanea, ideale per arredamenti moderni e minimalisti, in grado di valorizzare il progetto architettonico per rendere l’ambiente più luminoso e raffinato. In alternativa, è possibile optare per dei modelli a tutta altezza a filo parete, perfetti per valorizzare al meglio gli spazi ampi tanto delle abitazioni quanto degli uffici.

A prescindere dal modello, tutte le migliori proposte di design assicurano al tempo stesso funzionalità ed estetica.

Nel caso delle porte in legno, è possibile beneficiare di soluzioni eleganti e robuste, dai colori armoniosi, in grado di integrarsi in ambienti dallo stile tradizionale o anche moderno. Le porte in vetro, invece, grazie alla loro trasparenza assicurano una luminosità calda e contribuiscono a creare spazi davvero accoglienti.

I vantaggi di scegliere porte di design in vetro o in legno

Scegliere porte di design in legno o in vetro permette di usufruire di vari benefici, non solo dal punto di vista estetico.

Innanzitutto, si tratta di prodotti realizzati con materiali di altissima qualità, in grado di assicurare prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista, da un’elevata resistenza strutturale fino a una lunga durata, rappresentando un investimento intelligente che si valorizza nel tempo.

Inoltre, per quanto riguarda le porte di design in legno, le aziende migliori garantiscono la completa certificazione delle materie prime, per assicurare i clienti sull’impiego di legni provenienti da foreste gestite secondo i criteri della sostenibilità ambientale, per un arredo ecologico ed etico.

Ad ogni modo, le porte di design permettono di trasferire la propria personalità allo stile di qualsiasi tipo di ambiente, da quelli residenziali ai contesti aziendali in cui la forma deve rappresentare l’autorevolezza del brand.

Il Made in Italy garantisce un valore aggiunto ineguagliabile, per beneficiare delle qualità funzionali del legno e del vetro aggiungendo l’esclusività di una ricerca stilistica ai massimi livelli.