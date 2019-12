Porta a spasso i cani, ma è una copertura per lo spaccio: arrestato

L’uomo è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina, 15 grammi di hashish e 600 euro in contanti. In casa sua, poi, i Carabinieri hanno trovato altra droga e altri contanti.

Nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, ad Almenno San Salvatore, a seguito di mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione Carabinieri di Almenno San Salvatore hanno arrestato un italiano di 37 anni pregiudicato e disoccupato, regolare sul territorio italiano e residente nella bergamasca.

I militari, che stavano monitorando il soggetto da diverso tempo, dopo aver visto l’uomo inoltrarsi in una zona boschiva con i propri cani, notavano lo stesso, poco dopo, cedere una dose di cocaina a due ragazzi italiani del posto, bloccavano il ragazzo che, braccato dai militari operanti e sottoposto immediatamente a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina già pronte per la vendita, per un totale di quasi 50 grammi, 15 grammi di hashish e circa 600 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 10 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana, circa 4mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente. Assieme al denaro contante l’uomo aveva, inoltre, alcune stampe di ricevute di versamento sulla propria Postepay, su cui presumibilmente lo stesso si faceva versare dagli acquirenti il denaro in cambio di una dose di sostanza stupefacente. Al termine dell’attività, il ragazzo è stato arrestato.