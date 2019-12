Pordenone, nel 2020 aumentano gli investimenti: oltre 27 milioni per la città

Urbanistica, istruzione, sviluppo sostenibile, opere pubbliche e sociali: il Comune di Pordenone approva il bilancio di previsione per il 2020 che vedrà un aumento di investimenti nella città.

«Aumentano esponenzialmente gli investimenti in opere pubbliche (strade, scuole, edifici, palestre) e sociale (famiglie, anziani, disabili), rimangono invariati o calano i tributi locali, continua a diminuire il debito dell’ente. Una manovra che consolida Pordenone come città viva, in trasformazione, resiliente, sicura e solidale». E’ la fotografia del bilancio di previsione 2020 del Comune di Pordenone scattata dal sindaco Alessandro Ciriani. Il documento, predisposto dall’assessore Mariacristina Burgnich, pareggia a quasi 136 milioni e registra in tutti i settori uno stanziamento superiore rispetto allo stanziamento iniziale 2019. Il consiglio comunale lo ha approvato ieri, dopo circa sette ore di discussione, con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra e quello contrario dell’opposizione di centrosinistra.

A fine del 2019 il programma dell’Amministrazione Ciriani è realizzato all’85 per cento. E il bilancio 2020 prosegue nel trend di crescita degli investimenti sulla città, portandoli a 27 milioni 484 mila euro. Una cifra maggiore rispetto all’anno scorso, quando ammontavano a oltre 26 milioni segnando un più 165 per cento sul 2015 (da 9,893 a 26,260 milioni). Le voci più corpose riguardano urbanistica e mobilità (8 milioni), scuola e istruzione (7,349 milioni), sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente (4,955 milioni). Per Ciriani «è un bilancio di sviluppo di cui andiamo orgogliosi, che investe tantissimo nelle politiche sociali con azioni concrete, e non con discorsi fumosi, e in opere pubbliche. L’obiettivo è realizzare il nostro programma elettorale per una Pordenone più bella, moderna, efficiente».

Tra le tante opere programmate e finanziate c’è la realizzazione della nuova scuola Lozer di Torre (in tutto 9, 6 milioni). Nel settore sport, l’ampliamento del palazen e del polisportivo di Villanova (710 milioni) e interventi di sistemazione e riqualificazione del palazzetto dello sport, finanziati per 300 mila euro. Finanziati anche gli interventi di difesa del suolo (800 mila euro) come protezione dai rischi idraulici, messa in sicurezza di rogge, laghetti e deflusso di acque. Tra gli ingenti investimenti urbanistici ci sono la manutenzione straordinaria di viabilità e aree pubbliche (1 milione), la sistemazione di piazza Rorai (950 mila euro), la rotatoria sulla Pontebbana tra le vie Interna e San Daniele (700 mila), la messa in sicurezza della pista ciclabile lungo viale Grigoletti (360 mila), di via Valle e della relativa pista ciclabile (300 mila). Per il capitolo anziani, previsti su Casa Serena interventi di 600 mila euro per adeguamenti e residenzialità.

Numerosi anche i progetti e le iniziative già finanziate e che verranno dunque realizzate nel 2020, settore per settore. Nel lungo elenco figurano per esempio il rifinanziamento degli steward urbani (142 mila euro), il sostegno a grandi eventi (250 mila), teatro Verdi (350 mila), consorzio universitario (280 mila), i contributi alle famiglie per l’inserimento dei bimbi nei nidi accreditati (125 mila), il supporto ai punti verdi (62.700). Presenti anche diversi stanziamenti per il potenziamento del personale dell’ente.