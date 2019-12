Pordenone, 25enne “daspato” da bar e supermercati del centro cittadino

Dopo un tentato furto in un bar, il Questore di Pordenone vietava al 25enne di frequentare esercizi pubblici che vendessero cibi o bevande nel centro della città.

Il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto nei confronti di un 25enne cittadino marocchino, il divieto di accesso per due anni nei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro cittadino di Pordenone in via Brusafiera, piazzetta Cavour, via Mazzini, corso Vittorio Emanuele, piazzale Ellero, piazza XX Settembre, corso Garibaldi e piazza Risorgimento.

Nella notte di giovedì 19 dicembre perveniva alla sala operativa della Questura una richiesta di intervento da parte della titolare di un pubblico esercizio, tipo bar, ubicato in via Brusafiera, in quanto il titolare aveva sorpreso un giovane che aveva appena commesso un furto di una bottiglia di liquore e del portafoglio di proprietà di un suo dipendente. Sul posto intervenivano due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” che identificavano l’autore del furto in un 25enne cittadino marocchino, residente a Codroipo (Udine), il quale veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria in stato di libertà per tentato furto.

Dai successivi accertamenti si riscontrava ulteriormente che il 25enne D.I. è gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, furto, violazioni al Foglio di Via Obbligatorio, minacce, lesioni e danneggiamento. Sono state quindi valutate oltre alle condotte specifiche, anche i precedenti a carico del giovane, circostanze che oltre a costituire una chiara minaccia per la sicurezza pubblica sono idonee a favorire l’insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità, tali da legittimare l’intervento del Questore finalizzato ad arginare tale pericolosità. E’ stato disposto dal Questore il divieto di accesso per due anni nei pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro cittadino di Pordenone. Il provvedimento si inserisce nella prosecuzione dell’attività di prevenzione e sicurezza della Questura di Pordenone sul territorio cittadino.